Свердловчане сдали в банки почти 4 тонны мелочи

В Свердловской области подвели итоги весенней акции «Монетная неделя». Во время нее можно было обменять мелочь на банкноты или зачислить деньги на свою карту. Жители региона принесли в банки 874 тысяч монет общим весом 3550 килограммов на сумму около 3,4 миллиона рублей.

Как рассказали в Уральском ГУ Банка России, самыми популярными среди номиналов оказались монеты достоинством десять рублей – их сдали больше 263 тысяч штук на общую сумму 2,6 миллиона рублей. Следующими по количеству стали десятикопеечные – 149 тысяч штук и рублевые монеты – 142 тысяч штук на общую сумму 157 тысяч рублей.

«Монеты можно сравнить с очень маленькими шестеренками, без которых часовой механизм денежного обращения крутится не так легко, как должен. Многие организации, работающие с наличкой – магазины, транспортные предприятия, почтовые отделения и пункты оплаты коммунальных услуг – испытывают нехватку разменных денег. Банк России печатает новые монеты каждый год, но большие запасы мелочи лежат без движения у граждан. Акция позволяет вернуть их в обращение», – отметил начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

По инициативе Центробанка РФ «Монетные недели» проходят ежегодно по всей стране. Этой весной россияне собрали более 51 миллион монет почти на 242 миллиона рублей. В акции приняли участие жители более 3 тысяч населенных пунктов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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