В Верхней Пышме горит мусор на полигоне «Северный»

В городском округе верхняя Пышма ликвидируется пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Северный». Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной службы в 14.42, угрозы распространения огня на строения и объекты инфраструктуры нет. На месте работают девять человек и три единицы техники.
Верхняя Пышма, Елена Васильева
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