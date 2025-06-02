В Верхней Пышме горит мусор на полигоне «Северный»

В городском округе верхняя Пышма ликвидируется пожар на полигоне твердых бытовых отходов «Северный». Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной службы в 14.42, угрозы распространения огня на строения и объекты инфраструктуры нет. На месте работают девять человек и три единицы техники.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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