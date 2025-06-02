В Екатеринбурге наградили лучших предпринимателей года (ФОТО)

В культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» прошло торжественное награждение победителей конкурса «Предприниматель года» по итогам 2024 года. Это мероприятие проводится уже в четвертый раз и традиционно приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Из 413 заявок в финальную часть конкурса организаторы отобрали 140 претендентов, из них – 32 топ-номинанта. По итогу решения жюри и народного голосования определили победителей в десяти номинациях. В номинации «Самозанятость» победила Анастасия Полева, которая занимается подготовкой детей к соревнованиям по робототехнике, в номинации «Торговое предприятие» – Степан Бовыкин (ООО «СКК»), «Бизнес в сфере услуг» – Дмитрий Гулин (ООО «Регион-эксперт»), «Производственный бизнес» – Максим Михеев (ООО «Эверест»), «Строительный бизнес» – Антон Батаков (ООО «Ант-инжиниринг»), «Креативные индустрии» – Артем Тохтуев (ООО «Научно-производственная компания «Микроструктура»), «Туризм и гостиничный сервис» – Виктор Салин (ООО «Центр бронирования Юста»), «Рестораны и кафе» – Екатерина Лобанова (ООО «Стейки тут»), «Бизнес в сфере образования» – Лидия Васильева (ИП Васильева Л.В.), «Народный выбор» – Артём Курмачев (ИП Курмачев А.Н.).

Вручал дипломы и памятные статуэтки победителям мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Цель конкурса – популяризация предпринимательства, выявление лучших практик и награждение предпринимателей по различным номинациям. В этом году, несмотря на все внешние вызовы, продолжается рост основных экономических показателей и рост инвестиций в экономику города. Предпринимательское сообщество всегда отличалось высокой активностью. В Свердловской области работают около 200 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, а в Екатеринбурге – более 130 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой свыше 400 тысяч человек. Кроме того, у нас зарегистрировано более 173 тысяч самозанятых граждан. Предприниматели активно участвуют в реализации социальных проектов, благотворительной и волонтерской деятельности, а также оказывают поддержку тем, кто сейчас находится в зоне СВО. Конкурс – это публичная оценка заслуг предпринимателей по различным направлениям. В этом году количество заявок увеличилось. Среди новых номинаций были «Креативные индустрии» и «Бизнес в сфере образования», – отметил глава города на церемонии награждения.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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