2 июня температура воздуха на Урале поднялась до 33, сегодня будут грозы

В понедельник, 2 июня, в Свердловской области было теплее нормы на 6-11°, жарче всего было в Тавде – 33,1° выше нуля. В Екатеринбурге днем было +30,7 °С, сообщили в Уральском Гидрометцентре.

На Среднем и Южном Урале прошли многочисленные грозы, которые в ряде случаев сопровождались порывами ветра до 15-19 м/с, в Кушве – до 21 м/с, Верхнеуральске – 20 м/с. Однако осадки выпадали локально, в Свердловской области их уровень составил 1-5 мм, в Челябинской – до 8 мм, в Пермском крае – до 11 мм.

Атмосферный фронт сейчас стоит параллельно горному хребту и делит Свердловскую область на западную часть, где жара уже спадает, и на восточную, еще очень теплую, куда в течение дня переместится фронт, вызывая грозы и порывистый ветер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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