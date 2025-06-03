Екатеринбургские депутаты будут слушать гимн России перед заседаниями

Екатеринбургская дума сегодня начала пленарное заседание с прослушивания государственного гимна. Музыкальное вступление приурочили ко Дню России, который будет отмечаться 12 июня. «Думаю, вы поддержите, если это станет доброй традицией», – предложила спикер думы Анна Гурарий.

Напомним, с гимна России начинаются пленарные заседания всех законодательных органов власти, в том числе заксобрания Свердловской области. Однако в регламенте Екатеринбургской думы – как представительного органа такого пункта нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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