Екатеринбуржцев удивила вездесущая пыль (ФОТО)

Екатеринбуржцы жалуются на мелкую желтую пыль, которая с прошлой недели оседает повсюду. Это пыльца хвойных деревьев, прежде всего, сосен. В этом году из-за прохладной весны сезон цветения у них начался позже.

«В кронах сосен хорошо заметны небольшие желтоватые грозди, это мужские шишечки, в которых созревает пыльца в виде очень тонкого сухого светло-желтого порошка. Он легко разносится ветром, оседает на поверхностях – о том, что сосна «пылит», можно узнать, не глядя на дерево и даже находясь от него на значительном расстоянии. Сосна опыляется с помощью ветра, поэтому пыльцы вырабатывается громадное количество. После тога, как она попадает на женскую шишечку, начинается дальнейшее развитие: процесс занимает около двух лет. В первый год шишечка растет мало, к осени становится не больше горошины. На второй год сильно увеличивается в размерах и к зиме окончательно формируется – делается коричневатой, древеснеет. К этому времени созревают семена, они высыпаются следующей весной, обычно в мае. В сухую солнечную погоду чешуи шишек раздвигаются, и семена из них выпадают», – рассказали в парке «Бажовские места».

Отметим, что у некоторых людей пыльца хвойных вызывает аллергию, так же, как и пыльца березы, однако этот вид поллиноза регистрируется гораздо реже.

Екатеринбург, Елена Сычева

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