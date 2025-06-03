Преображенский парк оперативно прибрали после массовых гуляний

1 июня в Преображенском парке прошел большой праздник, посвященный Дню защиты детей и 20-летию проекта «Академический». Мероприятия продолжались весь день – с 12 до 22 часов и за это время площадку активностей посетили порядка 20 тысяч человек. Праздник для горожан организовал флагманский девелопер территории – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Как обычно после проведения подобных мероприятий на площадке осталось много случайного мусора, оставленного горожанами. Весь день после праздника ответственные службы демонтировали сцену, шатры и убирали скопившийся мусор. К утру 3 июня площадка проведения мероприятия была готова принять посетителей. На чистом ухоженном газоне уже сидели два школьника и разучивали лады на гитаре.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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