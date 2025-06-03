Вебкамщица предстанет перед судом

В Екатеринбурге суд рассмотрит материалы уголовного дела 25-летней вебкамщицы. Девушку обвиняют в изготовлении и распространении порно, сообщили в пресс-службе городской полиции. Там уточнили, что она вела два телеграм-канала, один – с платной подпиской, за время существования обоих она успела заработать 10 тысяч и набрать 300 фоловеров.

Примечательно, как именно в полиции узнали о вебкамщице: на нее пожаловалась в УМВД незнакомая женщина, которая «наткнулась» на телеграм-канал с откровенными фото и видео.

«Девушка полностью признала свою вину и удалила оба канала. Она также объяснила, что занималась подобной деятельностью в творческих целях, а не ради заработка. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Наказание, предусмотренное за подобное преступление, предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы», – сообщили в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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