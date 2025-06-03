Скачок цен, сокращение площадей и тренд на prefab. Как изменился рынок загородной недвижимости за пять лет

Пандемия коронавируса в 2020 году запустила взрывной спрос на загородную недвижимость. Спустя пять лет этот рынок изменился до неузнаваемости – цены на дома выросли на 83%, а покупатели стали более тщательно выбирать планировку и локации. О новых тенденциях на рынке ИЖС рассказал вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов на конференции «XXI День недвижимости» в Екатеринбурге.

Рынок падает, цены растут

За последний год спрос на загородные дома в сегменте «эконом» упал на 80%, на дома «комфорт» – на 60%. Причиной стало ужесточение законодательства. С 2025 года владельцы дачных участков должны регистрировать в Росреестре хозяйственные постройки на фундаменте и платить за них налоги. А с 1 марта для строительства частных домов введен обязательный механизм эскроу-счетов.

«Эти нововведения притормозили рынок загородной недвижимости. Застройщики теперь закладывают свои риски в стоимость квадратного метра, поэтому цены на дома продолжают расти. И конечно, падению спроса способствовали высокая ключевая ставка в 21% и отмена льготной ипотеки в прошлом году» – отметил Эдуард Богданов.

По его данным, рост цен на дома за пять лет составил 83%, а стоимость земельных участков выросла примерно на 71%. «Что касается участков, тут сильно зависит от места расположения. Если локация не слишком привлекательная для покупателей, то и цены не растут. А взять, к примеру, коттеджный поселок «Золотой карп – 2», там цены менялись уже пять раз. Продажи начинались от 200 тысяч рублей за 100 кв. м и дошли до 1 миллиона рублей за сотку», – сообщил эксперт.

По прогнозу Эдуарда Богданова, цены на загородную недвижимость продолжат расти, но не такими быстрыми темпами, как в предыдущие два года. «Сейчас планировать стройку становится намного комфортнее, потому что цены на стройматериалы растут медленнее», – считает он.

Дома и участки стали меньше

Предпочтения покупателей загородной недвижимости также сильно поменялись за несколько лет. Теперь люди чаще выбирают компактность и удобство. «Если десять лет назад почти никто не хотел строить дома площадью меньше 100 кв. м, то сегодня таких уже 40%. Но лидером рынка сейчас стали дома на 100-150 кв. м. И это понятно, потому что в таких домах уже есть определенный уровень комфорта: можно сделать отдельные гардеробные, большие холлы, мастер-спальни и еще много чего. А вот дома площадью свыше 200 кв. м уже мало кому нужны, они занимают всего 5% на рынке. Потому что сейчас идет тренд на уменьшение площади домов и земельных участков. Людям достаточно 5-10 соток, чтобы чувствовать себя хорошо», – рассказал Эдуард Богданов.

Кроме того, покупатели стали гораздо чаще выбирать одноэтажные дома. Только 30% сделок теперь заключается на покупку двухэтажных особняков. Многие семьи также тщательно подходят к проектированию планировки дома при строительстве, чтобы не платить потом за лишние метры. Современный дом мечты выглядит так: простая архитектура, панорамное остекление, второй свет в гостиной и терраса.

«Появилась и новая аудитория, примерно 15% покупателей загородных домов – это люди младше 35 лет. У меня были клиенты, которым по 25-27 лет, которые четко знали, какой дом им нужен и зачем они хотят переехать за город. Это радует», – отметил вице-президент УПН.

Тренд на модульное строительство

Сейчас в индивидуальном строительстве набирают популярность prefab-технологии. Это строительство зданий из отдельных модулей, изготовленных на производстве. Причем материалы могут быть любыми – металл или дерево – по желанию заказчика. «Такая технология позволяет сэкономить деньги и время при строительстве. Вам на участок завели инженерные сети, поставили фундамент, а затем привезли prefab-модули, собрали на месте, и уже через 5-7 дней у вас есть готовый дом», – объяснил Эдуард Богданов.

Подрядчиков тоже стали выбирать более скрупулезно. Клиенты перед заключением договора часто просят портфолио застройщика, ездят на его объекты и общаются с хозяевами уже построенных домов.

«В целом для покупателей очень важны инфраструктура и безопасность. Сейчас люди выбирают закрытые пространства с внутренним управлением, с детскими и спортивными площадками, с видеонаблюдением в поселке. Да, за это нужно платить взносы, но это та же самая коммуналка, что в городской квартире. Коттеджных поселков сейчас строится очень много. Но, честно говоря, среди них довольно много слабых предложений, потому что на рынке не хватает девелоперов, способных создать действительно интересный проект», – заключил Эдуард Богданов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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