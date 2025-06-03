Житель Ревды пытался убить соседей, испортив газопровод

В Ревде осужден местный житель по имени Алексей, который признан виновным в покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом и в публичном оскорблении представителя власти.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в мае 2023 года Алексей поругался с соседями и решил всех наказать – взорвать газ в собственной квартире. Мужчина знал, что в подъезде проживают семьи с детьми и пожилые люди, но это его не остановило.

Он закрыл в квартире все окна, заблокировал вентиляционное отверстие на кухне и поджег вещи. После чего повредил газопровод в своей квартире. План был прост: газовоздушная смесь рано или поздно воспламенится и произойдет взрыв. Сам Алексей предусмотрительно покинул квартиру и скрылся.

Довести задуманное до конца не удалось, с огнем и газом справились пожарные.

На мужчину возбудили уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом.

Через пару месяцев он публично оскорбил участкового уполномоченного полиции, который пришел к нему для проведения опроса.

В суде вина Алексея была доказана. Ему назначили наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев.

Ревда, Елена Владимирова

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