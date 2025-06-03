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Вторник, 3 июня 2025, 13:19 мск

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От укусов клещей пострадали 17500 уральцев

С начала весеннего сезона в Свердловской области зарегистрировано 17,5 тыс. пострадавших от присасывания клещей.
С подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 53 человека (подтвержден у 32 человек), с подозрением на клещевой боррелиоз – 108 человек (подтвержден у 5 свердловчан), сообщили в Роспотребнадзоре.

В лабораториях исследовано 15,8 тыс. особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1% проб, лайм-боррелиоза – в 41,1%, моноцитарного эрлихиоза – в 3%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 1%.
На 2 июня от клещей обработано 95% скверов и парков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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