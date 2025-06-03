Пьяный житель Гарей врезался в забор на снегоболотоходе

Нетрезвый житель поселка Гари 1989 г.р. попал в ДТП, управляя снегоболотоходом RM-800 без госномеров.

Как сообщили в облГАИ, инцидент произошел 2 июня 2025 года около двух часов ночи у дома № 52 по ул. Комсомольской.

Мужчина съехал с дороги и врезался в забор. С травмой головы и переломом ребер его отвезли в Серовскую городскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что ранее уралец был лишен водительских прав. В момент ДТП у него были явные признаки опьянения, от освидетельствования он отказался. До этого он привлекался к административной ответственности 35 раз.

В отношении водителя составлены административные материалы за вождение без прав, за отсутствие мотошлема, за отсутствие регистрации транспортного средства. Также возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление ТС в состоянии опьянения.

Гари, Елена Владимирова

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