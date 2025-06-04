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Среда, 4 июня 2025, 07:47 мск

Новости Екатеринбург

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В центре Екатеринбурга погиб лосенок – он упал с моста

Сегодня утром в центре Екатеринбурга горожане видели бегающего по улицам лосенка. Как он туда попал, неизвестно.

Животное заметили на улицах Бажова и Луначарского. К сожалению, через несколько часов лосенок погиб.

Как сообщили в пресс-службе Свердловской Госавтоинспекции, водители к его гибели непричастны. Согласно информации, полученной с уличных камер, лосенок упал с моста на улице Восточной и разбился.

Госавтоинспекция обращает внимание автолюбителей на необходимость соблюдения скоростного режима и повышенной бдительности при движении вблизи лесных массивов и мостовых сооружений, где возможно появление диких животных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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