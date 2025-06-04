В Екатеринбурге появятся 15 новых арт-объектов

В середине июня в Екатеринбурге стартует 16-й сезон фестиваля уличного искусства «Стенограффия». В городе нарисуют 15 новых арт-объектов и отреставрируют пять существующих. В фестивале примут участие художники из шести российских городов и пяти стран.

Одной из центральных работ станет арт-объект, посвящtнный 80-летию Великой Победы, который расположится на одном из городских заборов. Каждый участник фестиваля сможет оставить слова благодарности внутри трафарета в форме слова «Спасибо».

В планах также восстановить стрит-арт-линию, проходящую по центру уральской столицы, и обновить информационные стенды.

Как отметили в мэрии, в этом году в рамках «Стенограффии» пройдет техно-арт фестиваль «Прогресс-25», который объединит танцевальную электронную музыку и уличное искусство. На мероприятии будут выступать артисты Центра современной драматургии.

Как ранее писал «Новый День», за 15 лет существования проекта на улицах Екатеринбурга появились более чем 600 арт-объектов. В прошлом году порядка 50 художников украсили мегаполис более чем 20 арт-объектами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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