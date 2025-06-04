Студенты Технического университета УГМК победили в международном инженерном чемпионате CASE-IN.

Команды завоевали два первых и два третьих места в различных инженерных направлениях. Финал мероприятия прошел накануне в Москве в стенах Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ).

CASE-IN – один из крупнейших международных чемпионатов по решению инженерных задач, включённый в ТОП-15 мировых олимпиад по версии RAEX. Участники работают над реальными производственными кейсами, решения которых оцениваются экспертным сообществом из представителей власти, бизнеса и науки.

Студенты Технического университета УГМК предложили практические решения для повышения эффективности буровзрывных работ, цифровизации ремонтных процессов оборудования, ликвидации экологических последствий аварий и других отраслевых задач. Представленные проекты получили высокую оценку жюри за инновационность и профессиональный подход.

«Эти победы подтверждают высокий уровень подготовки наших студентов и их способность решать реальные задачи промышленности», – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Напомним, что Технический университет УГМК (eduugmk.com) – это первый частный инженерный вуз России, который готовит специалистов для предприятий горно-металлургической отрасли.

Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

В 2025 году университет третий раз подряд стал лидером Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.

Студентом Технического университета УГМК может стать любой желающий получить передовые инженерные знания и сделать успешную карьеру в реальном секторе экономики.

Екатеринбург, Елена Васильева

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