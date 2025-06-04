В Кольцово задержали пассажира, вывозившего в Грузию 13 кг брендовых кроссовок

Кольцовские таможенники задержали 40-летнего пассажира, пытавшегося незаконно провезти в Грузию 17 пар брендовых кроссовок весом около 13 кг.
Мужчина сообщил инспекторам, что правила таможни не знал, а обувь вез в подарок родственникам.
Как уточнили в пресс-службе Уральского таможенного управления, теперь пассажиру грозит штраф от половины до двукратной стоимости кроссовок.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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