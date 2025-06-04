Под Екатериинбургом идет чемпионат УрФО по пляжному самбо

В Верхней Пышме стартовал чемпионат Уральского федерального округа по пляжному самбо. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа,

«Хочу поблагодарить участников соревнований, которые приехали в Верхнюю Пышму со всего Уральского федерального округа. Желаю вам результативных схваток без травм», – отметил на открытии чемпионата координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Напомним, что турниры по пляжному самбо различного уровня проводятся в Свердловской области с 2021 года. Так, традиционными для Нижнего Тагила стали турниры на песке, посвященные Дню города. В 2024 году Верхняя Пышма стала площадкой для всероссийских соревнований по пляжному самбо.

На данный момент в Свердловской области самбо занимаются более 11,5 тысяч человек.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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