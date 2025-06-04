На Среднем Урале горят леса на площади 140 га

В Свердловской области на утро 4 июня зафиксировано семь действующих лесных пожаров. Общая площадь возгораний составила 140 гектаров, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего с начала года на Среднем Урале было зарегистрировано 35 пожаров общей площадью 204,14 га.

Добавим, что в регионе действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено жечь костры и жарить шашлыки на природе. Леса патрулируют сотрудники лесничеств и МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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