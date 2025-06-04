Татьяна Савинова: в ГКБ № 40 пациентов разделят на «красный», «желтый» и «зеленый» потоки

В Свердловской области начинается реализация нового направления в здравоохранении – создание модульных приемных покоев нового типа. Этот проект рассчитан на 2025-2030 годы.

Как сообщила на пресс-конференции заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова, первый такой модуль появится в ГКБ № 40, через приемные покои которой проходят порядка 200 пациентов в сутки. Для его строительства необходимо как можно скорее снести недострой, который сейчас стоит на территории больницы.

Врачи в этом приемном покое будут работать по новому алгоритму. Пациентов разделят на три потока в зависимости от тяжести их состояния: «зеленый» – плановая помощь, «желтый» – те, кто нуждаются в дополнительной диагностике, и «красный» – экстренные пациенты, жизнь которых в опасности.

«Это новая идеология оказания медицинской помощи, которая абсолютно точно будет максимально полезна для пациента с точки зрения того, что диагноз будет устанавливаться намного быстрее. И если раньше на диагностику порой уходило даже несколько дней, не то чтобы несколько часов, то сейчас задача сделать все быстрее. Поэтому это не просто приемный покой, где пациент будет осмотрен врачом», – пояснила министр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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