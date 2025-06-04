На Урале будут открыты три новые женские консультации и переоснащены два перинатальных центра

В Свердловской области в Тугулыме, Нижних Сергах и в Белоярскком районе откроют три новые женские консультации в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

«Мы будем создавать новые три женских консультации. То есть выполнять задачу в рамках проекта «Семья» в отношении рождаемости. И в рамках этого проекта мы создадим три совершенно новых женских консультации в небольших городах, где их не было до этого. То есть там, конечно, тоже были врачи – акушеры, гинекологи – но не было всего комплекса оказания медицинских услуг женщинам: с кабинетом патологии шейки матки, с малой операционной и так далее, и так далее. Это Тугулым, Нижние Серги и Белоярка. Вот там будут созданы новые три женских консультации», – пояснила министр.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Семья» два самых крупных перинатальных центра региона (областной детской больницы на Серафимы Дерябиной и городской перинатальный центр на Комсомольской) будут переоснащены полностью новым оборудованием для выхаживания детей, которые требуют реанимационной помощи.

«Основная идеология, наша задача, главный вызов перед нами – любой малыш, самый проблемный, должен получить шанс выжить, мы должны просто выложиться максимально. И он не просто должен выжить, он должен жить без инвалидизирующих последствий. То есть он должен быть здоровым. И для этого полностью переоснащаются в этом году реанимационные отделения двух крупнейших перинатальных центров. Потому что это неонатология, это бурно развивающаяся медицинская отрасль. Можно так сказать, очень быстро появляются новые медицинские технологии, которые направлены опять же на выхаживание самых-самых маловесных деток», – отметила Савинова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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