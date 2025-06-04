«Знак труднозаменимый», – филологи о возможном исчезновении точки с запятой

Британские студенты все реже используют точку с запятой в письме – к такому выводу пришли исследователи из Великобритании, работавшие по заказу компании Babbel. По их данным, 67% опрошенных студентов либо никогда, либо очень редко применяют этот знак препинания, а более половины молодых британцев не могут объяснить, как правильно его использовать. Лишь 11% респондентов заявили, что регулярно используют точку с запятой. Однако филологи Уральского федерального университета уверены: этот знак, важный для научной и официально-деловой коммуникации, никуда не исчезнет, так как в ряде случаев его просто невозможно заменить.

«В современной русской пунктуации точка с запятой сохраняет свои позиции. При рубрикации в официальных документах это очень удобный знак, иногда труднозаменимый», – отметила директор филфака Анна Плотникова. То же касается и научных статей.

По ее словам, точка с запятой стала использоваться реже из-за того, что мы стали писать более короткими предложениями: «Меньшая частотность точки с запятой обусловлена сокращением длины предложений, отмечаемой лингвистами. Мы знаем, какие объемные предложения характерны для русской классической прозы (вспомним, например, Льва Толстого). Сейчас одно большое предложение, включающее несколько частей, часто делится на самостоятельные. В электронной коммуникации (чатах и мессенджерах) мы вообще склонны писать короткими предложениями, поэтому точка с запятой там употребляется реже».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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