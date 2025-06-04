B Серове будут судить электромеханика за гибель рабочего на железной дороге

Серовский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении техники безопасности на железной дороге, повлекшем гибель рабочего.

Несчастный случай произошел в июле 2024 года. Двое рабочих проводили ремонт на высоковольтной контактной сети станции Cepoв-Сортировочный и получили удар током. Один мужчина скончался на месте, второй был госпитализирован. По версии следствия, виновным в инциденте был старший электромеханик железнодорожного предприятия, который руководил ремонтными работами. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы сроком до 4 лет.

Серов, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube