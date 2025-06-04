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Среда, 4 июня 2025, 11:25 мск

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У свердловских врачей появится новая униформа

Ситуация, когда врачи за свой счет приобретают спецодежду, совершенно недопустима, и она будет исправлена. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель губернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова, отвечая на вопросы журналистов.

«Корпоративная одежда – это правильно, это не мое желание, это требование. Сегодня абсолютно неверная история, что врачи сами себе покупают одежду, и я думаю, что вы это понимаете. Какого цвета, и так далее, мы точно будем обсуждать, но то, что мы придем к корпоративной одежде, которую будут приобретать работодатели, главные врачи, это абсолютно точно», – подчеркнула министр.

Савинова добавила, что во всех случаях поставщик спецодежды для медиков будет определяться по результатам конкурсов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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