Министр здравоохранения: у искусственного интеллекта есть несколько направлений работы в медицине

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова считает, что искусственный интеллект имеет шансы получить широкое распространение в медицине, но не по всем направлениям и отраслям. О своем видении занятости ИИ чиновница рассказала, отвечая на вопрос «Нового Дня» о том, какие стратегии использования машинного интеллекта сейчас рассматриваются в отечественной медицине.

«Если говорить о будущем, то в здравоохранение искусственный интеллект заходит все шире и его будет там все больше. Я думаю, в перспективе даже куда быстрее, чем мы думаем, у нас будет гибридный онлайн-офлайн-формат поликлиник и цифровизация здравоохранения… С помощью искусственного интеллекта мы будет переходить на машинную обработку данных», – отметила министр.

По словам Татьяны Савиновой, ИИ сейчас уже вполне применим в лабораторной диагностике, где результаты делятся на норму и патологию. Норму, к примеру, будет видеть и верифицировать искусственный интеллект, а вот патологию он будет выявлять, а далее с ней уже будут работать специалисты.

«Конечно же, ИИ имеет шансы и в рентгенологии, мы сейчас всерьез рассуждаем об референс-центре. Нам не нужны рентгенологи в каждой районной больнице, они дефицитны, да и необходимости находиться там каждый день сегодня нет… Сегодня в стране уже есть достаточно успешные практики, когда создаётся единый центр лучевой диагностики – там собираются специалисты и анализируют снимки. Как работает ИИ? Он прямо наводит курсор в то место, на которое должен обратить внимание врач-рентгенолог. Это, конечно, существенно повышает качество описания снимка», – отметила Савинова.

По словам министра, ИИ не может заменить медика, но может помочь, дополнить, ускорить работу человека, в том числе в постановке диагноза, в выборе варианта лечения и так далее.

«Это вот те технологии, которые, я уверена, в рутинном варианте, помогут врачам лабораторной диагностики, лучевой диагностики. Они высвободятся на описание более сложных случаев, более серьезной патологии, у них для этого будет больше времени», – отметила Савинова.

«Второе направление, где вижу перспективы искусственного интеллекта, и мы точно этим будем заниматься в субъекте, это так называемая поддержка врачебного решения… Здесь ИИ, обладая большой базой знаний, как бы будет подсказывать врачу: а может быть, здесь вот такой, такой, такой еще диагноз? Подумай об этом. Вот в этом поддержка врачебного решения», – рассказала Татьяна Савинова.

«И третье, пожалуй, направление для ИИ – это возможность освободить врачей от рутинной работы, связанной с заполнением бумаг. Вспомните врачебный почерк, который никто не понимает. Я могу сказать, что я тоже не всегда понимаю его… И задача не просто их освободить, чтобы они как раньше не писали, а сейчас многие еще пишут, но, к счастью, многие уже и печатают на компьютере. Задача ИИ – это речевые помощники, чтобы врач наговаривал, а речевой помощник записывал. Тогда врач, проверив расшифровку, не будет тратить время на писанину», – отметила глава Свердловского минздрава.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube