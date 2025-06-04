Посевная кампания в УрФО отстает от плана, но картошка почти вся посажена

Посевная кампания в территориях УрФО завершена на 75 процентов. Об этом шла речь на совещании уральского полпреда Артема Жоги с главными федеральными инспекторами.

«По данным регионов, посевная кампания завершена более чем на 75%. Темпы отстают от прошлогодних. Преимущественно, это связано с погодными условиями – работа в полях началась позже обычного, – рассказал полпред. – Несмотря на то, что проблемных вопросов нет, прошу держать ход посевной на строгом контроле: работа должна идти в соответствии с планами».

По информации на 3 июня, общая площадь ярового сева составляет 3,2 млн га из запланированных 4,3 млн га. В том числе зерновые и зернобобовые высажены на площади 2,4 млн га (73% от плана), картофелем засажено 24 тыс. га (почти 80% от плана), овощами – 3,1 тыс. га (76,5% от плана).

Екатеринбург, Елена Васильева

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