В минздраве прокомментировали объединение нерентабельных больниц

В минздраве Свердловской области прокомментировали информацию об объединении нерентабельных медучреждений. В частности, речь шла о слиянии двух больниц Екатеринбурга – № 2 и № 6. «Вообще рентабельность – это все-таки не про здравоохранение. Про объединение этих двух учреждений я от вас впервые услышала, насколько я знаю, они обе финансово устойчивы, если вы это имеете в виду под рентабельностью», – отметила замгубернатора региона – глава минздрава Татьяна Савинова.

Она также подтвердила, что в регионе создана рабочая группа, в которую вошли главвврачи, представители министерства и ТФОМС, они анализируют всю медицинскую инфраструктуру, так как в Свердловской области действительно есть учреждения с большой кредиторской задолженностью. Однако как с ними поступить, пока не решено. «Эти предложения как раз и должны внести представители рабочей группы мне, а я выступаю только как фасилитатор. Изменения, которые будут происходить, если они будут происходить, будут касаться только управленческой структуры, про сокращение и так далее речь вообще не идет, тем более про медицинских работников, которые сегодня дефицитны, чтобы кого-то сокращать», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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