Екатеринбургских зайцев пока высаживают из автобусов без штрафа

В мае 2025 года в общественном транспорте Екатеринбурга контролеры отловили 2500 безбилетников. Пока их просто заставляют купить билет или выйти из салона, но скоро к рейдам подключатся силовики, и тогда придется платить штраф. Об этом заявили в пресс-службе мэрии.

«В ближайшем будущем в рейдах будут принимать участие сотрудники силовых структур. Это позволит значительно сократить количество зайцев. У остановочных комплексов будут дежурить мобильные пункты, и в случае неоплаты безбилетника высадят из автобуса, прямо на месте составив протокол. А учитывая, что размер штрафа составит 2,5 тысячи рублей, это отобьет охоту не платить за поездку даже у самых злостных нарушителей», – рассказала начальник контрольно-ревизионной службы Центра управления перевозками Галина Бархатова.

Напомним, Центр управления перевозками был создан в апреле в рамках транспортной реформы уральской столицы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Помимо контроля за безбилетниками, специалисты следят за соблюдением графика движения общественного транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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