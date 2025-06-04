Точка – агрессия, многоточие – загадка, кавычки – внимание. Как популярные знаки препинания влияют на восприятие текста в чатах

В современном онлайн-общении привычные знаки препинания – точка, многоточие и кавычки – приобретают новые функции и становятся своеобразными эмоциональными маркерами. Как они влияют на восприятие информации в мессенджерах, рассказала «Новому Дню» директор филологического факультета УрФУ Анна Плотникова.

Так, по ее словам, многоточие в чатах теперь часто используется не для обозначения паузы или недосказанности, а чтобы придать сообщению загадочность и глубину. «Иногда смысл многоточия неясен, просто автору кажется, что так загадочнее и смысл написанного больше того, что сказано», – объясняет эксперт.

В то же время точка в конце предложения все чаще воспринимается как агрессивный или резкий знак. Чтобы избежать такого эффекта, смягчить сообщение и сделать его менее категоричным, многие предпочитают ставить многоточие. «По моим наблюдениям, это маркер женской речи, свойственный в большей степени молодым, хотя это требует исследования», – добавила филолог.

Кроме того, в мессенджерах набирают популярность кавычки, которые в основном сейчас используют для того, чтобы придать словам дополнительный смысл и привлечь внимание собеседника.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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