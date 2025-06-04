Поэтический марафон пройдет у Храма на Крови

В Екатеринбурге День русского языка, который ежегодно отмечают 6 июня, отметят у Храма на Крови поэтическим марафоном «Он победил и время, и пространство». Как всегда, сотни жителей города смогут воспользоваться открытым микрофоном и продекламировать стихи Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятие традиционно пройдет при поддержке Фонда святой Екатерины.

Откроет марафон заслуженный артист России Павел Любимов. Стихи продекламируют представители власти, духовенства, деятели искусства, спортсмены, ветераны, медицинские работники, педагоги и студенты. Сопровождать праздник будет ансамбль Свердловской государственной академической филармонии «Мясковский-квартет».

«День рождения великого поэта – это государственный и действительно всенародный праздник. День, когда мы встречаемся со своей историей, со своей великой культурой. И Храм на Крови счастлив, что является площадкой для празднования дня рождения Александра Сергеевича. Ждем всех, чтобы еще раз прикоснуться к величайшему сыну нашего народа», – поделился старший священник храма протоиерей Максим Миняйло.

Отметим, что стать участником поэтического марафона может любой желающий, но нужна предварительная регистрация по телефону 371-71-57. «Все участники получат памятные подарки», – уточнили в фонде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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