В отделе полиции на Уралмаше прошли обыски

В отделении полиции № 14 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга накануне прошли обыски, по их итогам началась служебная проверка. В оперативных действиях участвовали представители МВД и ФСБ.

«По итогам назначенной начальником ГУ МВД области Александром Мешковым служебной проверки последует ряд принципиальных мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны как в отношении подозреваемых, так и в отношении их непосредственных руководителей за откровенные просчеты в воспитании личного состава по антикоррупционной составляющей», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Причины проведения обысков в ведомстве не уточнили. По неофициальной информации, поводом для служебной проверки могло стать заявление нелегальных мигрантов, пойманных во время недавнего рейда, о том, что их «крышуют» сотрудники ОП. Такую версию высказал один из источников издания «КП – Екатеринбург».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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