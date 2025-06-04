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Среда, 4 июня 2025, 18:10 мск

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Пожар на мусорном полигоне под Екатеринбургом потушен

Фото пресс-службы ГУ МЧС Свердловской области

На мусорном полигоне под Екатеринбургом потушен пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, открытое горение было полностью ликвидировано сегодня в седьмом часу вечера.

Сейчас остались небольшие тлеющие участки общей площадью 150 квадратных метров. Пожарные дополнительно проливают их, однако угрозы близлежащим населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет.

Напомним, в пике открытое горение доходило до 1,5 тысячи квадратных метров. Справляться с огнем помогали работники и спецтехника объекта – участки отсыпали грунтом, чтобы локализовать возгорание.
Сейчас на полигоне остаются 26 специалистов и 17 единиц техники. Также в окрестных поселках пробы воздуха отбирает Роспотребнадзор – по результатам мониторинга в понедельник, вторник и среду превышения концентрации вредных веществ в атмосфере не было.


Екатеринбург, Елена Сычева

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