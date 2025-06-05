На Урале ВИЧ чаще всего заражаются разведенные женщины, ищущие новую любовь

В Свердловской области группой риска по заражению ВИЧ стали разведенные женщины старше 35 лет, которые слишком легкомысленно относятся к новым любовным связям.

Об этом заявила на ОТВ в программе «Акцент» главный врач свердловского областного центра СПИДа, доктор медицинских наук Анжелика Подымова.

«Если мы говорим о женщинах, то половой путь – это 80%, 4 из 5 вновь выявленных пациентов заражаются ВИЧ-инфекцией именно так. Это женщины в возрасте 35+, 45+ и даже 55+. Они халатно относятся к защите своих половых связей. Не секрет, что разводы у нас никуда не делись. Когда женщина ищет себе новую любовь, безусловно, сначала должно быть модно протестироваться и затем строить отношения», – сказала врач.

В связи с этим специалисты областного СПИД-центра, выступая перед студентами с профилактическими беседами, призывают их не только проверяться самим, но и брать с собой родителей.

«Мы проводим программу с учащимися ссузов и вузов. Мне нравится, когда после семинаров они приходят к тест-мобилю вместе с родителями. Иногда родители приходят без детей, но говорят: «А мне сказал взрослый сын или дочь». Это и есть взрослые отношения, когда взрослый ребенок уже перестает быть ребенком, но все еще заботится о родителях, а не только о себе», – резюмировала Анжелика Подымова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube