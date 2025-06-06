В нем можно купаться. Но не нужно. Эксперты о том, стоит ли отпускать ребенка в «пешеходный» фонтан

«Пешеходные» фонтаны – те, что бьют из-под земли – стали все чаще становиться героями криминальной хроники. После гибели девочки от электротравмы во время купания в таком фонтане родительское сообщество снова заговорило о том, можно ли отпускать детей резвиться между водяных струй и действительно ли фонтаны такого типа придумали специально для того, чтобы освежаться в них.

Можно или нельзя?

Эксперты объясняют, что бегать, плескаться и вообще весело проводить время в таких фонтанах все-таки можно. Они и задуманы для этого. «В отличие от традиционных фонтанов с чашами и бассейнами, пешеходные фонтаны интегрированы в пешеходную зону, что делает их особенно привлекательными для детей и взрослых», – гласит сайт компании «Фонтрейд» (в портфолио – фонтаны в Евпатории и Ростове)․

О том же говорят и другие производители. «Некоторые виды сухих фонтанов конструируются так, чтобы обеспечить взаимодействие публики со струями, а иногда к ним добавляются световые и звуковые эффекты. Подобные фонтаны называют интерактивными сухими фонтанами. Это не просто фонтаны, а настоящие игровые площадки, добавляющие интерактивности окружению», – говорится в статье на сайте компании-производителя «Русфонтан» (подрядчик по устройству фонтанов в Барнауле, Истре, Дмитрове).

При всем этом специалисты отмечают: важно, чтобы технология монтажа была соблюдена неукоснительно. «Неправильное или небезопасное подключение кабеля может представлять опасность для людей и создать риск поражения электрическим током. Профессиональный ввод кабеля, соблюдение норм и правил электробезопасности гарантируют, что фонтан будет безопасным для окружающих», – сказано на сайте «ИТК-групп» (этот производитель устанавливал пешеходные фонтаны в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Невьянске).

Черный список

До трагедии в пешеходном фонтане в Белгородской области самым жутким случаем считался инцидент во Владивостоке в 2022 году. Там девятилетняя девочка, бегавшая по фонтану, получила удар струей в промежность, открылось кровотечение, ребенка экстренно прооперировали. Городская администрация после этого установила табличку с правилами поведения на фонтане. В Екатеринбурге на подобных объектах правил или запретов нет.

Годом ранее, в 2021 году, в Чебоксарах шестилетняя девочка порвала сухожилие, резвясь в таком фонтане. Ее нога провалилась в отверстие в сливной решетке, и ребенок получил серьезную травму. Более легким вредом отделалась шестилетняя девочка из Уфы, которая в 2020 году при падении сильно рассекла руку в сухом фонтане – оказалось, решетки были слишком скользкими.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, опасность представляют не только электрические детали, скользкие решетки или острые металлические выступы, но и собственно вода.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется нечасто, не очищается и не обеззараживается, как в бассейнах. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов. В фонтанах зачастую купаются бездомные собаки, птицы, которые могут быть переносчиками заболеваний. Развлечение в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», – пояснили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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