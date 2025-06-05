В зоопарке появился малыш-ленивец (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке пополнение – у ленивцев Боя и Ляли родился малыш. Это уже одиннадцатый ребенок у пары. Он появился на свет еще 13 мая, но об этом рассказали только сейчас. Пол детеныша пока неизвестен.

Сейчас маленький ленивец все время держится за маму и питается ее молоком, но уже проявляет интерес к «взрослой» пище – особенно его привлекает листва.

«С рождением малыша Ляля всю заботу о потомстве берет на себя – она кормит детеныша, гуляет с ним, оберегает и держит его постоянно при себе. Отец в воспитании не участвует, спит отдельно и живет в собственном режиме», – отметили в пресс-службе зоопарка.

Увидеть семью ленивцев можно в летних вольерах павильона «Западный».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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