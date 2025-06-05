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Четверг, 5 июня 2025, 10:37 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал привезли 15 тонн дынь

В Свердловскую область из Казахстана привезли 15 тонн дынь. Это первая поставка в текущем году.

«Были отобраны пробы продукции, которые затем были направлены на исследования в Екатеринбургский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно лабораторному заключению, в дынях карантинные объекты не обнаружены. Вся продукция разрешена к реализации», – отметили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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