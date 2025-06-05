За территорию для благоустройства проголосовали более 330 тысяч екатеринбуржцев

В голосовании за благоустройство парков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» уже приняли участие более 332 тысяч екатеринбуржцев. Чтобы работы по благоустройству победившего парка профинансировали из федерального бюджета, необходимо набрать еще около 58 тысяч голосов, сообщили в пресс-службе мэрии. Голосование закончится 12 июня.

На благоустройство в 2026 году претендуют 8 рекреационных зон – по одной в каждом районе города:

– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

– Основинский парк;

– парк имени Чкалова;

– бульвар по улице Культуры;

– участок набережной рек Исети и Ольховки;

– сквер на пресечении улиц Крауля и Викулова;

– сквер по улице Амундсена;

– парк имени 50-летия Советской власти (второй этап).

Лидерами голосования остаются парк имени 50-летия Советской власти (более 56 тысяч голосов), Основинский парк (почти 56 тысяч) и набережная рек Исети и Ольховки (более 49 тысяч).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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