На смену муравьям и паукам – уральцы разводят дома тропических бабочек (ФОТО)

Тропические бабочки, которых можно разводить дома, пришли на смену муравьиным фермам и экзотическим паукам. Популярность набирают бабочкарии – это пластиковые банки, в которых подвешиваются куколки и создается имитация тропического климата за счет высокой влажности и температуры около 25-28 градусов.

В таких условиях бабочки достаточно быстро вылупляются – всего за нескольких дней, максимум за пару недель. Срок их жизни в квартире – те же две недели. Особый уход им не нужен, необходимо поставить лишь блюдце со сладкой водой или специальным готовым раствором фруктозы.

Средняя цена бабочкария с 3-5 куколками – около 3 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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