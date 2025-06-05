Аренда офисников в Екатеринбурге за два года подорожала на 85%

В Екатеринбурге сложился дефицит бизнес-центров. Количество компаний, работающих в городе, не растет. Но торговля и сфера услуг создают новые рабочие места – а это значимая часть клиентов арендодателей в офисных зданиях. Об этом говорится в докладе аналитика Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова.

По мнению эксперта, дефицит предложения на рынке офисов обострился в 2023 году. В предыдущие годы был недостаток инвестиций в новые проекты, а уже существующие бизнес-центры постепенно устаревают. Доля вакантных площадей в офисниках стремится к нулю. На начало 2025 года в БЦ классов А и В+ всего 1% площадей были свободными, в БЦ класса В – 4%. Собственники диктуют арендаторам свои условия, и цены на аренду устремились вверх. Так, за последние два года стоимость аренды в офисах класса В выросла на 85%, а цена квадратного метра при продаже – на 96%.

Михаил Хорьков отмечает, что сейчас на рынке офисов созданы условия для роста инвестиций в строительство бизнес-центров. Но высокие ставки по кредитам сдерживают старт многих проектов. Тем не менее, по прогнозу аналитика, в ближайшие 3-5 лет рынок коммерческой недвижимости будет расти.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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