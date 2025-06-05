В выходные на Урале будет тепло и сухо

В ближайшие дни в Свердловской области станет теплее, осадки практически прекратятся.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в пятницу, 6 июня ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +7...+12°, на крайнем севере до +2°, днем +19…+24°, в Екатеринбурге – без осадков, ночью +12°, днем до +23°.

В субботу ночью +3…+8°, на крайнем юге +6…+11°, днем +22…+27°. В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью +10°, днем +25°.

В воскресенье 8 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура ночью +9…+14°, днем +25…+30°, в Екатеринбурге ночью +12°, днем +29°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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