В Камышлове на пешеходном переходе сбили 12-летнюю девочку (ФОТО)

В Камышлове водитель автомобиля «Киа Спектра» сбил на пешеходном переходе девочку 2012 г.р.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 5 июня в 15:40 в районе дома № 153 по ул. Энгельса. Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что не заметил девочку из-за начавшегося проливного дождя. Ребенка с различными травмами увезли в больницу Камышлова.

Водитель – местный житель 1954 года рождения, имеющий 26-летний стаж вождения, в момент аварии был трезв.

На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы. Ведется проверка.

Камышлов, Елена Владимирова

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