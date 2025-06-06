Денис Паслер поздравил мусульман Урала с праздником Курбан-байрам

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поздравил уральских мусульман с одним из главных религиозных праздников – Курбан-байрам.

«Духовные ценности ислама являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Урала. Испокон веков мусульманская община Свердловской области активно участвует в жизни региона, реализует значимые благотворительные, образовательные и просветительские проекты, вносит весомый вклад в сохранение и укрепление межконфессионального мира», – подчеркнул Денис Паслер.

Ежегодно в этот день мусульмане празднуют окончание паломничества к святым местам: собираются семьями, накрывают столы, обмениваются подарками друг с другом и уделяют большое внимание добрым делам и поступкам. Этот праздник сближает людей, призывает проявлять сострадание и милосердие, заботиться о ближних, чтить религиозные обычаи и традиции, напомнили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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