Филологи помыли памятник Пушкину в день рождения поэта

Филологический факультет УрФУ отметил День русского языка символической акцией. Сегодня утром студенты и преподаватели вымыли памятник Александру Пушкину, который расположен в Литературном квартале. Субботник сопровождался чтением стихов поэта. Такую акцию студенты проводят уже в шестой раз, сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, День русского языка был учрежден в 2010 году и отмечается 6 июня – в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.

Фото: Степан Долгов

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube