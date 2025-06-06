Филологи помыли памятник Пушкину в день рождения поэта

Филологический факультет УрФУ отметил День русского языка символической акцией. Сегодня утром студенты и преподаватели вымыли памятник Александру Пушкину, который расположен в Литературном квартале. Субботник сопровождался чтением стихов поэта. Такую акцию студенты проводят уже в шестой раз, сообщили в пресс-службе вуза.
Напомним, День русского языка был учрежден в 2010 году и отмечается 6 июня – в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина.
Фото: Степан Долгов
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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