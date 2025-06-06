Хозяин, пострадавший от собственного кота, взыскал с ветеринаров более 35 тысяч

Необычное дело рассмотрела апелляционная инстанция Свердловского областного суда. Житель Нижнего Тагила требовал с ветеринарной клиники денег за то, что его кот на приеме разнервничался и травмировал его.

Как сообщили в пресс-службе суда, в апреле 2022 года Александр обратился в ГБУСО «Пригородная ветстанция» для лечения кота, у которого был абсцесс на лапке. Во время приема врач предложила хозяину подержать кота и стала вскрывать гнойник скальпелем без обезболивания и фиксации животного. Кот испугался и, вырываясь из рук хозяина, когтями и зубами поранил ему руку. После этого коту поставили укол, обездвижили его и закончили процедуру.

Мужчине же потребовалась хирургическая помощь. После операции рука долго не заживала, хозяин кота наблюдался у врача, проходил лечение, восстанавливал сгибательную функцию пальцев. Из-за травмы мужчина не мог самостоятельно заниматься хозяйством и был вынужден привлекать к труду посторонних лиц. За услуги помощников по дому он заплатил 120 тысяч рублей.

Александр посчитал, что в его беде виноват ветеринар, и направил в клинику претензию о возмещении расходов на лечение и компенсации морального вреда, но клиника проигнорировала этот запрос.

Тогда мужчина обратился с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила, в котором просил взыскать с ГБУСО «Пригородная ветстанция» расходы на лечение – 15 635 рублей, денежные средства в размере 120 тысяч рублей, неустойку – 10 788 рублей, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 7657 рублей.

Суд решил, что кота ветеринары вылечили, а за его нападение на хозяина клиника не отвечает.

Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд пересмотрел дело и пришел к выводу, что хозяин кота не обладает специальными познаниями о том, как животное может отреагировать на манипуляции врача, насколько болезненными для животного будут действия ветеринара и как правильно нужно удерживать кота. Также суд отметил, что ветеринар во время манипуляций не использовал специальное приспособление для обездвиживания животного. Поскольку врач не обеспечил безопасность услуг для владельца животного, то клиника должна нести ответственность за последствия.

С клиники взысканы расходы на лечение – 2850 рублей, неустойка – 798 рублей, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда и 11 824 рубля штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Решение вступило в законную силу.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube