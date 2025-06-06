Нижнетагильский горно-металлургический колледж будет готовить высококлассных металлургов и IT-специалистов

Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е. А. и М. Е. Черепановых (НТГМК) вошел в федеральную программу «Профессионалитет». При поддержке ЕВРАЗа на базе колледжа создадут учебный центр с четырнадцатью мастерскими, где на современном оборудовании станут обучаться будущие высококвалифицированные металлурги и IT-специалисты. На эти цели направят более 345 млн руб., в том числе из федерального и областного бюджетов.

Новый учебный центр объединит НТГМК и Качканарский горно-промышленный колледж, которым ЕВРАЗ помогает развивать материально-техническую базу, а также Высокогорский многопрофильный техникум.

«ЕВРАЗ давно и прочно сотрудничает с образовательными учреждениями Нижнего Тагила и Качканара. Благодаря программе «Профессионалитет» компания сможет повысить уровень образовательного процесса и качество знаний выпускников. Студенты будут постигать профессию и в колледже, и на комбинатах. Программы адаптируют под требования реального производства, и по окончании учебного заведения выпускники будут полностью готовы к работе на промышленных предприятиях», – отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

«НТГМК единственный в Нижнем Тагиле станет базовой площадкой для обучения студентов по направлению «Металлургия» в 2026 году. Студенты будут учиться по современным программам, смогут получать практические навыки на передовом оборудовании, корпоративную стипендию и быть уверенными в трудоустройстве на предприятиях ЕВРАЗа по выпуску из колледжа», – сказал директор НТГМК Дмитрий Зорихин.

Напомним, что ЕВРАЗ участвует в «Профессионалитете» с момента запуска программы в 2022 году, помогая образовательным учреждениям Сибири открывать новые лаборатории и специальности, приобретать современное оборудование. На сегодня компания поддерживает в регионе Кузнецкий индустриальный техникум, Кузнецкий металлургический техникум, Новокузнецкий транспортно-технологический техникум и Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания.

Программы обучения в рамках «Профессионалитета» создаются с учетом востребованных на производстве специальностей, что позволяет повысить процент трудоустройства выпускников и сократить длительность их адаптации на рабочем месте. Студенты получают разовые выплаты при поступлении и корпоративные стипендии от ЕВРАЗа. Преподаватели и руководители колледжей, в свою очередь, проходят дополнительное обучение.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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