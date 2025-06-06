Годовалого ребенка заперли в раскаленной машине. Пожарные поливали ее из брандспойта

Благодаря объединенным усилиям медиков и пожарных удалось спасти жизнь годовалого малыша, которого мать в сильную жару оставила в закрытом автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, история произошла в Серове. Женщина сходила по делам, оставив ребенка в машине, а вернувшись, не смогла открыть автомобиль и позвонила в службу 112. В это время воздух на улице прогрелся до +32 ℃, а салон автомобиля буквально раскалился: температура внутри за несколько минут поднялась до +50 ℃.

Пока ехала скорая помощь, пожарные поливали машину из брандспойта холодной водой, чтобы хоть немного снизить температуру в салоне.

Прибывшим на вызов спасателям мама малыша не сразу дала разрешение разбить окно дорогой машины. Пока авто безуспешно пытались открыть, фельдшер Наталья Федорова вместе с коллегой Константином Чабаненко всеми силами отвлекали напуганного малыша, чтобы он не плакал. Опасаясь за жизнь ребенка, медики настояли на экстренных мерах. В итоге пожарные все-таки разбили окно автомобиля и вытащили кроху.

Фото: минздрав Свердловской области

Серов, Елена Владимирова

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