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Пятница, 6 июня 2025, 12:26 мск

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«Выезжаем по заявкам». Наркологи рассказали, как работают с заводчанами

Уральские наркологи продолжают работать с представителями рабочих профессий на местах. Как ранее рассказывали сотрудники областной службы, на некоторых заводах на проходных стали ставить алкометры. Но этим дело не ограничивается – специалисты выезжают на предприятия, в случае такой необходимости.

«Нельзя сказать, что мы делаем это на потоке, но по заявкам – да. Там, где появляются случаи проносов алкоголя или наркотических средств, особенно на предприятиях с пропускной системой, там, где есть случаи отравления алкоголем и наркотическими веществами, мы, конечно, выезжаем, проводим профилактические мероприятия и с коллективом, и с топ-менеджерами, чтобы люди бдительность не теряли», – сказал «Новому Дню» главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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