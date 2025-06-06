Мат страшнее кринжа: в день рождения Пушкина филолог рассказал об угрозах русскому языку

Молодежный сленг или слова, популярные в соцсетях, могут разойтись достаточно широко, но они ничем не угрожают литературному русскому языку. А вот тотальное засилье мата и в сетях, и на улицах вызывает тревогу.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ, профессор, Михаил Мухин. «Я наблюдаю это в последние 20 лет. Сначала школьники меня убеждали, что это только в соцсетях, и за их пределы не выходит. Но сейчас мат звучит на улицах, в коридорах вузов, это очень неприятно. Даже в женских группах, даже парочки влюбленные идут по улице и друг с другом матерятся. Это не просто смущает и расстраивает. Я считаю, что нужно думать об этой проблеме в рамках государственной политики. Александр Сергеевич Пушкин знал разные неприличные слова, но он бы очень удивился речи на улицах нашего города», – подчеркнул ученый.

Что касается молодежного сленга, то он профессора Мухина не слишком беспокоит. «Молодежный жаргон всегда меняется очень быстро, и в 80-е годы, и в 90-е, и сейчас. Какие-то слова вроде «краш» или «кринж» могут обосноваться в языке, и ничего страшного я здесь не вижу. Но большинство из них следующее поколение молодежи, лет через 10-15, забудет», – уверен Михаил Мухин.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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