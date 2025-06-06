Нелогичен и перевирает факты: филологи раскритиковали тексты от ИИ

Нейросети уже научились достаточно неплохо писать короткие заметки, но с более сложными задачами они пока справляются заметно хуже живого человека. Научную работу или художественное произведение, написанные ИИ, вполне можно распознать, считают филологи. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ, профессор, Михаил Мухин.

«Есть тексты, которые нейросети научились писать уже достаточно удачно, какие-то небольшие заметки. Но если студент приносит курсовую, написанную при помощи таких технологий, то, как правило, это видно. Наверняка есть какие-то логические сбои, какие-то странные интерпретации. Пока что это так. И художественные тексты нейросети пока не пишут. У них плохо с подтекстом, аллюзиями, иронией. Но каждый год видим новый скачок, они развиваются», – сказал профессор.

Похожее мнение высказала профессор кафедры русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации УрФУ, д. ф. н. Мария Рут. Она рассказала, что сталкивалась с такими работами дважды. «Проверить было очень легко. ИИ, нечеловек, «Иван Иваныч», как мы его называем, он идет по шаблону. Допустим, ему надо показать недостатки той или иной работы. И он пишет: «недостатки в сборе материала, не учтены новые факты». А человек занимается происхождением русских фамилий. Откуда возьмутся новые фамилии? Нарушение логики и правды жизни», – рассказал Мария Рут.

Михаил Мухин добавил, что ИИ частенько просто перевирает факты: «Я задал ему вопрос: «Где в Екатеринбурге находятся скульптура «Горожане», – вы помните, на перекрестке Ленина и Мичурина стоят фигуры трех наших замечательных художников. ИИ передвинул ее на Плотинку и прислал мне длинный рассказ, не соответствующий действительности. Он просто галлюцинировал. Я ему сказал: «Ты не прав». Но через неделю случилось то же – он продолжил галлюцинировать. Так что сбои в цитатах, в рядах событий, они существуют. Но чем дальше, тем сложнее их будет определить».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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