В дни фестиваля «Движение» изменится схема входа в метро

В период проведения фестиваля мотокультуры «Движение» екатеринбургский метрополитен оптимизирует пассажиропоток на станции «Площадь 1905 года».

«Обращаем ваше внимание, что в период проведения фестиваля «Движение» (07.06.2025 с 10:00 до 20:00 и 08.06.2025 с 10:00 до 18:00) выход пассажиров со станции «Площадь 1905 года» будет осуществляться с павильона № 1 (со стороны администрации города), а вход с павильона № 2 (со стороны театра эстрады), сообщает телеграм-канал метрополитена.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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