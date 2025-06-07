Уральский поджигатель пытался изменить пожизненный приговор на определенный срок

Житель Свердловской области Егор Стародубцев, приговоренный к пожизненному заключению за поджог дома и гибель четырех человек, пытался изменить срок своего наказание. Согласно материалам дела из суда, осужденный уверяет, что убивать людей не хотел.

Напомним, что Стародубцева в июне 2024 года приговорили к пожизненному: как установил суд он поругался со знакомым, к которому пришел в гости, после чего поджег дом приятеля, где находилось еще три человека – все они были пьяны, не смогли выбраться и погибли. Пожар также затронул соседний дом и гараж.

Осужденный попытался приговор оспорить, свои доводы он привел в кассационной жалобе, которую рассматривал Верховный Суд в конце мая, сообщает РИА «Новости».

В документах указано, что Стародубцев просил суд назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, а не пожизненный, заявлял, что убийство потерпевших не совершал, а лишь «поджег сено у гаража, который находился на определенном расстоянии от дома». Дальше, по его словам, огонь перешел на веранду дома из-за горючих материалов в гараже.

Таким образом, Стародубцев попытался убедить Верховный суд в отсутствии умысла и мотива, однако коллегия, проверив доводы, оставила приговор без изменений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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